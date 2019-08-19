أشلي كول يعلن اعتزاله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نجم كرة القدم الإنجليزي أشلي كول، اعتزال اللعب أمس، لينهي مغامرته الطويلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاماً تقريباً.

ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا.

وقال كول (38 عاماً) في تصريحات أدلى بها لشبكة «سكاي سبورتس» أمس: «بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب».

ورداً على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال عندما شارك في لقاء الفريق اللندني مع ميدلسبرة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نوفمبر عام 1999، قال كول: «إنه مشوار رائع ومذهل عندما كنت طفلاً صغيراً، لم أكن أتوقع أن ألعب أي مباراة أو أن أكون لاعباً محترفاً، لكنني إذا نظرت إلى الوراء، فإنه يمكنني القول إنني لعبت في كأس العالم أكثر من مرة، وشاركت في مباريات نهائية بدوري الأبطال، وكنت محظوظاً بما فيه الكفاية بالتتويج بالدوري الإنجليزي عدة مرات. لقد حققت حلمي وأتطلع الآن إلى المستقبل، وأتمنى أن أكون مدرباً رائعاً».