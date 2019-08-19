شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بطلة كأس العالم لناشئي اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب مصر في كرة اليد للناشئين ببطولة العالم، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في مقدونيا 32 28 هدفاً.
وكان المنتخب المصري قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب البرتغال 41 36 في الدور قبل النهائي، كما تصدر مجموعته في الدور التمهيدي بجدارة، وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي يفوز بها المنتخب المصري في هذه الفئة العمرية.
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