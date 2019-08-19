كتب - أحمد شريف:
أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب.
وأشار نصر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الإمكانيات المادية الحالية لاتحاد كرة اليد، لا تسعفه لدفع...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد: 1500 جنيه مكافأة التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.