رئيس الاتحاد: 1500 جنيه مكافأة التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد

كتب - أحمد شريف:

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب.

وأشار نصر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الإمكانيات المادية الحالية لاتحاد كرة اليد، لا تسعفه لدفع...