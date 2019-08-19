ماتياس يؤكد رغبة بوغبا في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف

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كشف الفرنسي ماتياس بوغبا بأن شقيقه بول بوغبا لاعب إرتكاز نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لا يزال يرغب في تغيير الأجواء والانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح ماتياس الذي يلعب لنادي تور الفرنسي في تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني قائلاً : "بول يريد ان يذهب .. فهو لا يستطيع فعل كل شيء في مانشستر يونايتد "

وتابع بقوله : " اللاعب الذي يفتقده زين الدين زيدان في ريال مدريد هو بوغبا .. وإتمام صفقته ليس مهمة مستحيلة على الرئيس فلورنتينو بيريز ".

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ثم أضاف في ذات السياق قائلاً: " لا اضمن بقاء بوغبا في مانشستر يونايتد ، وكل شىء ممكن حدوثه قبل الثاني من شهر سبتمبر ، و جماهير ريال مدريد بحاجة إلى الفرحة و المتعة التي يمكن لبوغبا ان يصنعهما مع الفريق".

و كان زيدان قد وضع بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم هذا الصيف ، إلا أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أدار ظهره لهذه الصفقة ، مركزاً جهوده على التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

يشار بأن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سوف تغلق ابوابها في الثاني من شهر سبتمبر المقبل ، مما يمنح مسؤولي النادي فرصة التعاقد مع النجم الفرنسي هذا الصيف ، خاصة بعدما كشفت تقارير إعلامية عن إمتعاض زيدان من التعاقدات التي أبرمتها الإدارة المدريدية مؤخراً ، مما جعله يفكر في تقديم استقالته.