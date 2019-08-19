رئيس اتحاد اليد: 110 آلاف جنيه مكافأة التتويج بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن وزارة الشباب والرياضة قررت صرف مبلغ 110 ألف جنيه لكل لاعب بعد تتويج مصر ببطولة العام للناشئين.

وأشار نصر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن حديثه السابق عن صرف مبلغ 1500 جنيه لكل لاعب بعد البطولة، كان يخص مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وقال رئيس اتحاد كرة اليد: "وزارة الشباب والرياضة قررت صرف مبلغ 59 ألف جنيه للاعبي منتخب الشباب الذين حصلوا على برونزية بطولة العالم".

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وأكمل: "منتخب الناشئين الذي تم تتويجه ببطولة العالم الأخيرة في مقدونيا، ستصل حصيلة كل لاعب فيه من المكافأة إلى 110 ألف جنيه".

وأضاف: "تصريحاتي السابقة عن المكافآت كانت تخص المباريات التي يفوز بها الفريق في البطولة، والتي تم صرفها بالفعل للاعبين بشكل دوري".

واختتم: "ليس لدينا لائحة تخص المكافأة في الاتحاد كما ذكرت من قبل، وبالتالي الأمر يتم عن طريق قرار من مجلس إدارة الاتحاد".