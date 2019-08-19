تصريحات الأحد| الاتحاد يوضح نظام قرعة الكأس.. والجلاد يعلق على تتويج ناشئي اليد التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 18 أغسطس 2019.

اتحاد الكرة يوضح نظام قرعة الكأس وتطورات الدوري والسوبر

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد قرعة الدوري الممتاز لم يتحدد بعد، قائلًا أن نظام الكأس تغير، ولم يتحدد بعد مكان لقاء كأس السوبر.

مورينيو باكياً: أفتقد كرة القدم (فيديو)

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، أنه يفتقد كرة القدم في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر: فيفا يعتمد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم ينتظرون خلال الساعات المقبلة اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية الفترة المقبلة.

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"وصفة الفشل والنجاح".. مجدي الجلاد يعلق على تتويج ناشئي اليد التاريخي بكأس العالم

عقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، مقارنةً بين منتخب ناشئي اليد، الفائز بكأس العالم، وبين منتخب كرة القدم، الذي خرج مبكرًا من الدور بكأس العالم في روسيا 2018، ومن دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بمصر 2019.

محمد كشك: كرة اليد منظومة السعادة للشعب المصري

قال الكابتن محمد كشك، نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقًا، إن فوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم يعتبر فخرًا لكل الشعب المصري، بوصول منتخب غير أوروبي لهذه المكانة وفوزه بالبطولة.

رئيس الاتحاد: 1500 جنيه مكافأة التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب.

طارق يحيى يوضح لمصراوي موقفه من الجهاز الفني الجديد للزمالك

أكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز المعاون للصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض في الفترة الحالية.