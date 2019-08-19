رئيس الزمالك: تقدم 4 أسماء للانتخابات التكميلية للنادي ونجحوا جميعهم بالتزكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أسماء المرشحين لانتخابات الزمالك ونجاحهم بالتزكية بعد العرض على الجمعية العمومية.

وقال خلال مقطع فيديو مصور، إن عقب فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية للزمالك تقدم 3 أسماء على منصب العضوية واسم واحد على منصب أمين الصندوق.

وأغلق باب الترشح في للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك مساء الأحد، المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم في اليوم الرابع والأخير أي مرشح للانتخابات.

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وأوضح، أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت كل من أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وكل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.

وأشار إلى أن الأربعة الأسماء سيتم عرضهم على الجمعية العمومية وفقا للمادة رقم 17 في لائحة النادي، والتي ستقر نجاحهم بالتزكية.

يذكر أن محمد رحمي المرشح لانتخابات الزمالك التكميلية على منصب أمين الصندوق، انسحب من السباق الانتخابي بعدما تقدم بأوراق ترشحه على المنصب.