اتحاد الكرة يوضح نظام قرعة الكأس وتطورات الدوري والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد قرعة الدوري الممتاز لم يتحدد بعد، قائلًا أن نظام الكأس تغير، ولم يتحدد بعد مكان لقاء كأس السوبر.
وقال عامر حسين في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "لا يوجد موعد نهائي تم تحديده بشأن قرعة الدوري الممتاز، بسبب بعض الأمور المتعلقة بالشركة الراعية وترتيباتها للقرعة."
وتابع: "لكن يجب أن يكون موعد القرعة في حدود أسبوعين إلى 10 أيام على الأكثر من أجل إدارة الأمور المتعلقة بمواعيد المباريات والملاعب المستضيفة لها."
وينطلق الدوري الممتاز في 19 سبتمبر المقبل، في اليوم التالي للموعد المحدد لمباراة كأس السوبر 2018 بين الأهلي والزمالك.
وتحدث حسين عن كأس مصر، قائلًا: "قرعة كأس مصر ستكون مفتوحة من دور الـ16، لكن في الأدوار السابقة ستكون موجهة بين أندية الدوري الممتاز والأندية المنافسة في الدرجة الثانية."
وأضاف: "المعتاد في الفترة الماضية أن يتم توجيه القرعة لتبتعد أندية النهائي أو نصف النهائي حسب النظام في كل موسم عن المواجهة، لكن الأندية فضلت ألا يتم توجيه القرعة في الموسم القادم."
واختتم بالحديث عن كأس السوبر الخاص بالموسم الماضي: "مباراة كأس السوبر غير محددة الميعاد حتى الآن، وابلغنا الشركة الراعية من أجل تحديد مكان إقامة المباراة."
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