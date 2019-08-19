عامر حسين يحسم موقف ثنائي الأهلي من المشاركة بكأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لائحة العقوبات ثابتة منذ 2015، ولا يمكن إيقاف رمضان صبحي أو عمرو السولية لحصول كل منهما على بطاقة صفراء أمام بيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "لائحة المسابقات واضحة منذ 2015 والأندية تمتلك نسخة منها، من يمتلك بطاقة صفراء، أو بطاقتين يتم الإلغاء بعد نهاية الموسم، ونهاية الموسم تكون في اليوم السابق لفتح باب القيد الصيفي."

وتابع: "سيكون من حق رمضان صبحي وعمرو السولية المشاركة في المباراة المقبلة بعد إلغاء بطاقات الموسم الماضي، أما أيمن أشرف فيحصل على إيقاف مباراة بسبب طرده."

وحصل رمضان صبحي وعمرو السولية على بطاقة صفراء في مباراة كأس مصر أمام بيراميدز، وكان لكل منهما بطاقتين في الموسم الماضي وهو ما خلق حالة من الجدل حول إيقافهما في مباراة كأس السوبر.