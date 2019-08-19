"وصفة الفشل والنجاح".. مجدي الجلاد يعلق على تتويج ناشئي اليد التاريخي بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، مقارنةً بين منتخب ناشئي اليد، الفائز بكأس العالم، وبين منتخب كرة القدم، الذي خرج مبكرًا من الدور بكأس العالم في روسيا 2018، ومن دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بمصر 2019.

وكتب الجلاد عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، بعنوان "منتخب الشرف ومنتخب الفشل"، تعليقًا على الدرس المستفاد من الخروج المبكر لمنتخب كرة القدم، والتتويج التاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على حساب المتخب الألماني في المباراة النهائية 32-28.

وقال الجلاد: "فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد يؤكد أننا نستطيع، بل ويثبت أن مشكلتنا الوحيدة تكمن في الإدارة.. فلا نحن ينقصنا المواهب ولا العزيمة ولا الطاقات البشرية القادرة على منافسة الكبار في أي مجال.. نحن مؤهلون لتحقيق انتصارات عالمية غير مسبوقة بشرط أن نؤمن بالعلم وثقافة الاحتراف والإدارة الحديثة في كل شيء".

وقارن رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام بين منتخب ناشئي اليد، ومنتخب كرة القدم الأول قائلًا: "إن أردت التأكد من ذلك ما عليك سوى إجراء مقارنة بسيطة بين اتحاد كرة القدم المُستقيل أو المُقال الذي خذلنا في كأس العالم وأوجعنا في بطولة الأمم الأفريقية على أرضنا ووسط جمهورنا العظيم وبين اتحاد كرة اليد الذي حقق المركز الثامن عالميًا في الكبار والثالث في الشباب والأول في الناشئين".

وتابع: "نموذجان واضحان لوصفة الفشل والإخفاق وتغليب المصالح الشخصية وفساد الإدارة.. ووصفة النجاح والتفوق والتحدي والتخطيط العلمي والنزاهة".

وأكمل: "المسألة ليست لوغاريتمًا.. وليست صعبة.. فقط أن يؤمن من يخطط ويدير أن مصر أهم من جيبه وخزينته".

وأضاف: "العالم يقف احترامًا لأبنائنا اليوم.. لأنهم بمنتهى البساطة يستحقون ذلك وأكثر.. مبروك يا ولادنا كلنا".

ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز جديدا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة أسبانيا.

وتعد مصر من أكثر الدولة المشاركة في مونديال الناشئين الذي انطلقت فعالياته للمرة الأولى في 2005 بقطر.