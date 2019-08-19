رئيس الاتحاد: 1500 جنيه مكافأة التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب.

وأشار نصر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الإمكانيات المادية الحالية لاتحاد كرة اليد، لا تسعفه لدفع مبالغ أكبر للاعبين.

وقال رئيس اتحاد الكرة اليد: "اللاعبون سيحصلون من الاتحاد على مبلغ 1500 جنيه لكل واحد منهم بعد التتويج بمونديال الناشئين، هذه هي إمكانياتنا ولا نستطيع أن ندفع مبلغ أكبر من ذلك".

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وأكمل: "لا توجد لائحة في الاتحاد بالمكافآت، الأمر يتم عن طريق قرار من مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية".

واختتم: "نعتمد تمامًا على وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر، هناك مكافأة أكبر ستقوم بصرفها للاعبين، ولكن أمور الرعاة والدعم من الشركات غير موجودة نهائيًا".

وتوج منتخب مصر ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد بعدما تفوق على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم، الأحد، بنتيجة 32-28.