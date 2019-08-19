كأس محمد السادس.. هزيمة مفاجئة لاتحاد طنجة أمام الرفاع البحريني

حقق فريق الرفاع البحريني الفوز على نظيره طنجة المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الرمجموعة الأولى من دور المجموعات التمهيدي للبطولة العربية للأندية كأس محمد السادس. للأندية كأس محمد السادس. تقدم اللاعب كميل اسود بالهدف الأول لفريق الرفاع في الدقيقة ٧٠ وأضاف هاشم عيسي الهدف الثاني Advertisements في الدقيقة 78. في الدقيقة 78. سيطر لاعبو الرفاع على مجريات اللعب وهددوا مرمى طنجة بأكثر من كرة خطيرة ونجحوا في تسجيل هدفين، فين حين فشل لاعبو طنجة في زيارة شباك الرفاع لينتهي اللقا بفوز مهم للرفاع بهدفين نظيفين.

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