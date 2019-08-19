عمرو دياب وتامر حسني وآل الشيخ يهنئون منتخب ناشئي كرة اليد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد، التهنئة بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين على حساب ألمانيا في النهائي.

ويذكر أن منتخب مصر دون الـ 19 عامًا هو أول فريق خارج أوروبا يحصل على اللقب، وجاءت تعليقات من الشخصيات العامة التي هنأت منتخب مصر لكرة اليد، حيث قال: -

الفنان عمرو دياب "ألف مبروك رجالة منتخبنا شرفتونا يا أبطال".

أما عمرو عبد الجليل "مليون مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد الفوز بكاس العالم للشباب انجاز تاريخي و رجالة يستحقوا كل الدعم والتحية

..مبروك يا رجالة من عزبة حليمة ولا ايه".

وقال أشرف عبد الباقي "مبروك لرجالة مصر الفوز ببطولة العالم للناشئين في كره اليد".

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أما الداعية الإسلامي مصطفى حسني "ألف مبروووك لناشئي منتخب مصر لكرة اليد لحصولهم على بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين ‍ شباب مصر بخير بفضل الله وإن شاء الله مستقبل بلادنا هيكون أفضل وأجمل وأنجح في ظل وجود شباب زي دول في مختلف المجالات".



أما المطرب تامر حسني فقال "مليون مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين الفوز بكأس العالم لأول مره في التاريخ، حدث عظيم يستحق كل الإهتمام من جميع جهات الدوله وجميع وسائل الإعلام مليون مبروك يا ابطال".

أما المستشار تركي آل الشيخ، رئيس لجنة الترفية في المملكة العربية السعودية فهنأ قائلًا " مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب".

فيما قال المعلق الجزائري حفيظ دراجي "مبروك لمصر ولناشئي منتخب مصر لكرة اليد تتويجهم الرائع بكأس العالم لكرة اليد على حساب ألمانيا.. أياديكم من ذهب".