ثريا محمد تحصل علي لقب هدافة بطولة الافروباسكت

توجت المصرية ثريا محمد لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة بهدافة بطولة الافروبسكت التي استضافتها دولة السنغال. استضافتها دولة السنغال. وحصلت ثريا علي لقب الهدافة برصيد 85 نقطة. 85 نقطة. وكان ودع المنتخب الوطني البطولة من دور الثمانية وحصل علي المركز السابع، بقيادة إيهاب الالفي المدير الفني الفراعنة.

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