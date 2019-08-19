حرس الحدود يتعادل إيجابيًا مع الداخلية وديًا

تعادل فريق حرس الحدود إيجابيًا مع نظيره الداخلية بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد علىملعب المكس بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين.
جدير بالذكر أن فريق حرس الحدود أنهى الموسمالماضي في الدوري الممتاز محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، فيما هبط الداخلية لدوري القسم الثاني بعد ان احتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.
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