حرس الحدود يتعادل إيجابيًا مع الداخلية وديًا

تعادل فريق حرس الحدود إيجابيًا مع نظيره الداخلية بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين. جدير بالذكر أن فريق حرس الحدود أنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، فيما هبط الداخلية لدوري القسم الثاني بعد ان احتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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