بتروجت يعسكر في الأسكندرية استعدادا لنصف نهائي كأس مصر

سافر فريق بتروجت اليوم" الأحد" الى الأسكندرية لإقامة معسكر بالأكاديمية البحرية استعدادا لمباراة الدور قبلالنهائي لكأس مصر .
وسوف يواجه بتروجت غدا الإتحاد السكندري وديافي السادسة مساء بستاد المكس استعداد لنصف نهائي الكأس.
يذكر ان بتروجت سوف يواجه الفائز من الزمالك ومصر المقاصه في نصف النهائي.
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