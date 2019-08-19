بتروجت يعسكر في الأسكندرية استعدادا لنصف نهائي كأس مصر

سافر فريق بتروجت اليوم" الأحد" الى الأسكندرية لإقامة معسكر بالأكاديمية البحرية استعدادا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر . النهائي لكأس مصر . وسوف يواجه بتروجت غدا الإتحاد السكندري وديا في السادسة مساء بستاد المكس استعداد لنصف نهائي الكأس. في السادسة مساء بستاد المكس استعداد لنصف نهائي الكأس. يذكر ان بتروجت سوف يواجه الفائز من الزمالك ومصر المقاصه في نصف النهائي.

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