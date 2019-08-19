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تعرف على تاريخ مشاركات المنتخبات الافريقية بمونديال اليد للناشئين

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توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن نهائي المونديال المقام بمقدونيا.

وفي هذا التقرير نلقي الضوء على نتائج المنتخبات الإفريقية في هذه المرحلة السنية بكاس العالم للناشئين.

منتخب الجزائر

شارك المنتخب الجزائر في البطولة ثلاثة مرات حيث حقق المركز الرابع عشر في نسختي 2007، 2009،

كما حقق المركز الـ21 في نسخة 2017.

منتخب المغرب

حصل المنتخب المغربي  علي المركز العاشر في نسخة 2005 وفي النسخة التالية  2007تراجع وحصل علي المركز الخامس عشر، وفي نسخة 2009 خرج من  البطولة عقب  الخسارة من بورتو ريكو بنتيجة 34/35

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منتخب تونس

شاركت تونس في ستة نسخ بمونديال الناشين لكرة اليد، حيث حققت المركز التاسع في نسختي 2005،

2009، وفي النسخة2011 حصلت المركز السابع عشر.

وفي نسختي 2015، 2017 ودعت المونديال من دور الــ 16 أمام منتخبي الدنمارك والبرتغالن وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت بمقدونيا ودعت البطولة من نفس الدور وتحقق المركز التاسع ليكون بذلك أفضل مركز تحققه.

نيجيريا

منتخب نيجيريا شارك لأول مرة في تاريخه بمونديال اليد للناشئين في النسخة الأخيرة، وحصد المركز الـ 24 بعد الهزيمة أمام البرازيل.

يذكر أن منتخب مصر أكثر منتخب شارك بمونديال الناشئين بسبع مشاركات حيث لم يغب عن اي مشاركة منذ أن أقيمت أول نسخة في عام 2005.   

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