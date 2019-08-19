مدرب الزوراء العراقي يعرب عن سعادته بعد الفوز على هورسيد الصومالي

عبر حكيم شاكير المدير الفني للزوراء العراقي ، عن سعادته بتحقيق اول فوز في البطولة على هورسيد رغم الظروف الصعبة للإعداد، واعدا جماهير النادي العراقي بتقديم مستوى أفضل ابتداءا من المباراة الثانية أمام اتحاد طنجة.

وحقق نادي الزوراء الفوز على نادي هورسيد الصومالي بهدفين دون رد، في أول مباريات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية كأس محمد السادس والتي أقيمت اليوم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأضاف شاكير المدير الفني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "عقب المباراة بالعناصر الجديدة التي قدمت الإضافة اللازمة في أول مبارياتها بقميص الزوراء، في حين أشاد اللاعب نجم علي بالروح الجماعية التي ظهر بها الفريق خلال المباراة، متمنيا تقديم الأفضل و العودة للعراق مظفرين ببطاقة التأهل للدور التالي".