أحمد الاحمر : ناشئو فراعنة اليد سيكون لهم دورًا كبيرًا بمونديال 2021

أكد أحمد الاحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن ناشئي الفراعنة كتبوا التاريخ بتتويجهم بكأس العالم، وسيكون لهم دورًا كبيرًا بمونديال 2021 المقبل التي تستضيفه مصر.

وتوج منتخب مصر بمونديال العالم بعد تغلبهم على ألمانيا بنتيجة 32 -28 في المباراة النهائية.

وقال الأحمر في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، " المجموعة الحالية

بممنتخب الناشئين سيكون لهم دورًا كبيرًا في مونديال 2021 الذي تستضيفه مصر، بسبب الأداء الذي قدموه خلال البطولةن بالإضافة لالتزامهم داخل وخارج الملعب".

وأضاف " ناشئو الفراعنة كتبوا التاريخ بتتويجهم بالمونديال لأول مرة".