حطب يهنىء درويش وأبطال الجودو في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة رمضان درويش بطل مصر والحاصل على الميدالية الذهبية لوزن 100 كيلو.
وفور حضور المهندس هشام حطبلمقر إقامة البعثة المصرية في الجامعة الدولية بالرباط إلتقى برمضان درويش ودار بينهم حديث حول انجاز اليوم ومطالبة بطل الجودو بمزيد من التركيز لأنه أحد المرشحين بقوة للحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحرص المهندس هشام حطب على تهنئة أبطال الجودو الذي حصلوا على ميداليات اليوم دورة الألعاب الإفريقية.
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