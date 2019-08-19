رياضة | احمد حسن: تم ترشيحي للجهاز الفني الجديد للمنتخب.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احمد حسن: تم ترشيحي للجهاز الفني الجديد للمنتخب.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن المدير الفني المقبل لمنتخب مصر وترشيحه للجهاز الفني الجديد.

وقال احمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مقدرش اقول حسن شحاتة لو جه هيحقق حاجة ولا ميحققش، الجيل الي مع كابتن حسن ساعده بشكل كبير في الانجازات التي تم تحقيقها".

وأستكمل "السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب". وأضاف "أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى ان الخبرات تتوافر أكبر في كلًا من حسن شحاتة وحسام البدري". مختتمًا تصريحاته "تم ترشيحي للتواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، ولكني لا أعلم ما هو المنصب، سمعت اسمي مثل الجمهور، يجب ان يتم اتخاذ بعض القرارات بسرعة".