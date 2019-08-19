رياضة | انتر ميلان يطلب استعارة نجم ريال مدريد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتر ميلان يطلب استعارة نجم ريال مدريد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أصبح قريب من الرحيل عن الفريق الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يسعى لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد ليكون بديلاً للمهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والذى انتقل لصفوف الانتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن أنطونيو كونتى المدير الفنى لفريق انتر ميلان يسعى لضم يوفيتش لتدعيم خط الهجوم لمدة عام على سبيل الإعارة بعد عدم إقتناع زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد باللاعب.