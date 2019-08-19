رياضة | أحمد حسن: نسعى لإعداد دوري قوي ولوائح لا ترضخ لرأي الشارع

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يتمنى أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عودة الدوري المصري لسابق عهده وقوته بالمنطقة العربية والافريقية

وقال احمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لابد أن نفكر كيف نتخذ الطرق السليمة لعودة الكرة المصرية، كان هناك بعض الامور التي لابد ان تتنتهي مع الولاية الجديدة لاتحاد الكرة.