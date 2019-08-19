رياضة | أحمد حسن: اختيار مدرب مصر صعب.. ولا يجب إجباره على من يكون مساعدا له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: اختيار مدرب مصر صعب.. ولا يجب إجباره على من يكون مساعدا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أن من الصعوبة اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب.

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كيف سيتم اختيار المدير الفني الجديد ولدينا 3 أو 4 اسماء نفاضل بينهم، يجب أن يتم الإعلان عن المدرب ونبدأ في دعمه".

وأكمل : "لا يجب أن تجبر المدير الفني على اختيار مساعده، من الممكن أن لا يوجد تفاهم بينهم، يجب أن يختار المدير الفني من يرتاح بالعمل معه ويختاره".

وأتم: "جميع الاسماء المرشحة عزيزة علي، ولم يطلب مني أن أقول رأيي في الاختيارات والاسماء".