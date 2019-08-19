رياضة | هشام نصر يكشف سر التتويج بالميداليات في كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام نصر يكشف سر التتويج بالميداليات في كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سبب تتويج منتخبات مصر بالميداليات في البطولات العالمية.

وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أوروبا متقدمة عننا بكثير، في كرة اليد لم نتعاقد مع مدرب أجنبي كل عام".

وأكمل: "نتعاقد مع أفضل الأجهزة الجديدة لكي نعلم الأجيال القادمة بأحدث طرق التدريب، والمدربين الناشئين والشباب هم من يتوجوا بالميداليات.