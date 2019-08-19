رياضة | نيمار يكشف عن وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يكشف عن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الحالية تضارب بشأن قضية نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ورغبته سواء في العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار ولكن لا يقل عن قيمته وهي 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي تم دفعه وقت شراءه من برشلونة في عام 2017.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن رغبة نيمار الوحيدة هي العودة إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي، وليس الانتقال إلى ريال مدريد.

بينما أفادت شبكة "إس إن إن" أن نادي ريال مدريد يرغب في الظفر بخدمات نيمار وأن اللاعب لا يمانع في القدوم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" حال تم الاتفاق بين الناديين.