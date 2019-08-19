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رياضة | نيمار يكشف عن وجهته المقبلة

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شهدت الفترة الحالية تضارب بشأن قضية نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ورغبته سواء في العودة إلى أو الانتقال إلى هذا الصيف. 

 وقالت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار ولكن لا يقل عن قيمته وهي 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي تم دفعه وقت شراءه من برشلونة في عام 2017. 

 وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن رغبة نيمار الوحيدة هي العودة إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ، وليس الانتقال إلى ريال مدريد. 

 بينما أفادت شبكة "إس إن إن" أن نادي ريال مدريد يرغب في الظفر بخدمات نيمار وأن اللاعب لا يمانع في القدوم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" حال تم الاتفاق بين الناديين.

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