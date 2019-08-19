رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع لاعب وسط سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع لاعب وسط سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، على توقيع لاعب وسط سموحة، اللاعب إسلام صالح، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقام صالح بالتوقيع لنادي مصر، لمدة موسمين، لدعم مركز خط الوسط المدافع.

ويعد اللاعب من العناصر المميزة، وتلقى مؤخرا عرضا رسميا من الأهلي، كما يعد أحد أبناء قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

على جانب آخر، يلتقي نادي مصر مع فريق الشباب في الثالثة والنصف من عصر الإثنين على ملعب طلعت الحرب، في التجربة الودية الأولى لأسامة نبيه، المدير الفني الجديد.