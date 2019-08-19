رياضة | هل يوجه باريس الضربة القاضية إلى برشلونة وريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يوجه باريس الضربة القاضية إلى برشلونة وريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة أمام فريق رين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط بعد جولتين من المسابقة.

- هزيمة تُمهد لبقاء "نيمار":

خسارة باريس سان جيرمان أمام رين 2-1، وفشل الحلول الهجومية المتاحة للجهاز الفني للفريق الباريسي في العودة وتحقيق الفوز أو حتي التعادل أمام المنافس في لقاء اليوم قد يدفع إدارة سان جيرمان لإعادة حساباتها بخصوص الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي.

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إدارة باريس سان جيرمان قد تفكر بشكل قوي في استمرار "نيمار" مع الفريق الباريسي بالموسم الحالي، بعدما تراجعت القوة الهجومية للفريق بشكل كبير بعد خروجه من التشكيل الأساسي للفريق رغم وجود الثلاثي دي ماريا وكافاني ومبابي، وظهرت الحاجة لجهود اللاعب البرازيلي بالمباريات في المرحلة المقبلة.

- صدمة مُحتملة لريال مدريد وبرشلونة:

مما يزيد فرص نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان بالموسم الحالي، هو تعثر حصول النادي الباريسي على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة بعد إعارته بشكل رسمي لنادي بايرن ميونيخ، بالإضافة لعودة جاريث بيل لتشكيلة ريال مدريد واستمراره مع الفريق بالموسم الحالي، بالإضافة لرفض الريال التفريط في خدمات فينسيوس جونيور لباريس.

فشل باريس سان جيرمان في إيجاد البديل المناسب لـ"نيمار" قد يجعله يوجه ضربة قاضية لقطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ويعلن استمرار نيمار مع الفريق بالموسم الحالي، وعدم رحيله للدوري الاسباني، خاصة وأن هناك صعوبة في التوصل لأي إتفاق بين النادي الباريسي وإدارة الريال والبارسا بخصوص اللاعب.