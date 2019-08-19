رياضة | عاجل.. علي معلول يقرب الأهلي من صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علي معلول يقرب الأهلي من صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد صفقة تبادلية مع أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

ويفكر النادي الأهلي في السماح برحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي إلى أهلي جدة السعودي ، على أن يتم ضم عمر السومة مهاجم أهلي جدة إلى القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

ويرغب نادي أهلي جدة في ضم علي معلول من القلعة الحمراء وسبق وأن قدم عرضا رسميا لضم معلول مقابل 7 مليون دولار.