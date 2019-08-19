رياضة | الصراع يشتعل بين بايرن ميونيخ وباريس من أجل ضم نجم يوفنتوس

ومن الجدير بالذكر انه لم ينجح البيانكونيري، فى التخلض من الثنائي سامى خضيرة أو بليز ماتويدى، وهو ما أثار التكهنات بأن إيمرى تشان هو اللاعب المرشح للرحيل عن السيدة العجوز.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن تشان لن يكون لاعباً أساسياً في خطط المدرب الجديد ماوريسيو ساري الذي أعطى الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.

ومن الجدير بالذكر ان اهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بإيمري تشان ليس بالجديد حيث كان الناديان يرغبان فى التوقيع معه مجاناً من ليفربول قبل عام لكن السيدة العجوز حسم الصفقة لصالحه.