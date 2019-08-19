رياضة | رين يلحق بباريس سان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رين يلحق بباريس سان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام مضيفه رين 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل سانت إتيان مع ستا بريست 1/1 وستاد ريمس مع ستراسبورج سلبيا.

وتقدن ادينسون كافاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 36 ثم تعادل مباي نيانج لرين في الدقيقة 44 قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48.

ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت سانت إتيان مع ضيفه ستاد بريست.

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وتقدم بريست بهدف سجله جوليان فوسيرير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل سانت إتيان عن طريق دينس بوانجا في الدقيقة 83.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما رفع بريست رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ستاد ريمس مع ضيفه ستراسبورج سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ستاد ريمس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس كما رفع ستراسبورج رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر مناصفة مع بريست.