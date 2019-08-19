رياضة | كوتينيو يتسبب في فشل انتقال نجم يوفنتوس لبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يتسبب في فشل انتقال نجم يوفنتوس لبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يتجه للتخلي عن فكرة استعادة مهاجمه الكرواتى ماريو ماندزوكيتش من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، أن بايرن ميونيخ تراجع عن فكرة التعاقد مع ماندزوكيتش، خلال الصيف الحالى، ولن يقوموا بتقديم عرضًا كما كان متوقع.

وألمحت التقارير إلى أن النجم البرازيلى فيليبي كوتينيو، قد يكون هو السبب وراء تخلى النادى البافارى، عن ضم ماندزوكيتش، والذى سوف يلعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.