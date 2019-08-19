رياضة | نجم ريال مدريد ينصف زيدان.. ويُسكت الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينصف زيدان.. ويُسكت الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الإسباني لوكاس فاسكيز لم يحظَ بصيفٍ يسير، لأن جناح فريق ريال مدريد كان محور الانتقادات الموجهة لفريق زين الدين زيدان على نتائج الصيف السيئة، بل إن انتقادات تجاوزت نطاق الرياضة كثيرًا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، انه بدأ الصيف باسم فاسكيز بين الراحلين المحتملين لكن رسالة زيدان للنادي كانت دائمًا بأن فاسكيز من بين الأسماء التي يعتمد عليها، مع تقدم التحضيرات ولعب لوكاس دورًا رئيسيًا في كل مباراة بالجولة التحضيرية، تعالت حدة الانتقادات حتى وصلت إلى درجة السخرية والاستهزاء.

لكن لحظة لوكاس، الذي لطالما وضع زيدان ثقته فيه إلى حد أنه أكثر لاعب أشركه الفرنسي في مباريات رسمية، لم تكن قد أتت بعد، في بالايدوس وبعد عدم لعبه أية دقيقة في المباراة التحضيرية الأخيرة، كان فاسكيز التغيير الأول أمام سيلتا فيجو.

خرج فينيسيوس جونيور - وهو الأولوية ضمن خطط النادي - ودخل لاعب تعين عليه دائمًا أن يشق طريقه في مدريد خطوةً بخطوة، دخل وسجل الهدف الثالث ليحسم المباراة، والإشارة التي بعثها في احتفاله كانت واضحة، يداه على أذنيه لتغطيتهما، بنفس وضوح تغريدته: "أصغِ، اصمت واعمل +3 ونواصل".

من بين الـ 22 هدفًا التي سجلها في مدريد، قد يكون هدفه في البلايدوس أكثرها خصوصية لأن لوكاس لم يسبق وأن رفع صوته إذ كان دائمًا يكرس نفسه للعمل وهو سبب إعجاب زيدان الكبير به لأن الفرنسي يدرك حاجة الفريق للاعبين يقدمون الإضافة حتى وإن لم يلعبوا عندما تسوء الأمور.