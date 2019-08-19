رياضة | غالي يفاوض رامون دياز لتدريب الأهلي بعد رحيل لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غالي يفاوض رامون دياز لتدريب الأهلي بعد رحيل لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن مدير فني أجنبي لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة عقب رحيل مارتن لاسارتي.

وقرر النادي الأهلي إقالة مارتن لاسارتي اليوم الأحد وتوجيه الشكر له بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر أمس السبت.

وكلف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حسام غالي كابتن النادي الأحمر السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة ، بالدخول في مفاوضات مع رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز لتدريب القلعة الحمراء بعد رحيل مارتن لاسارتي عن الفريق رسمياً.

ووعد النادي الأهلي حسام غالي يتولي منصب مدير الكرة مع رامون دياز في حال نجاحه في إقناع مدرب بيراميدز السابق بخلافة مارتن لاسارتي في القلعة الحمراء.