رياضة | باريس سان جيرمان يضرب برشلونة.. ويُقرب نجمه من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يضرب برشلونة.. ويُقرب نجمه من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أنه يريد ضم النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أو الفرنسي رافاييل فاران، من ريال مدريد الإسباني، مقابل نيمار جونيور دا سيلفا.

ومن ثم فإن ريال مدريد أيضا، كما هو الحال بالنسبة لبرشلونة، يجري محادثات مع باريس منذ عدة أسابيع حول مسألة انتقال نيمار، خاصة أن فلورنتينو بيريز معجب باللاعب على عكس المدرب زين الدين زيدان، لكن في ريال مدريد، عادة ما تكون الكلمة الأخيرة لفلورنتينو بيريز.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، فإن الريال يفضل أيضا معادلة في شكل "أموال مع لاعب"، النادي سبق واقترح مبلغا مع جاريث بيل، لكن باريس رفض، نادي العاصمة الفرنسية يريد فاران أو فينيسيوس جونيور، لكن ريال مدريد يرفض ذلك. خاميس رودريجيز يمكن أن يفي بالغرض لكن الريال متردد، هل يجب الاحتفاظ به أو بيعه.

الجدير بالذكر ان أسماء كل من كورتوا وكيلور نافاس قد ترددت، ولكن حسب معلومات تيليفوت، فإن البلجيكي لا يريد مغادرة ريال مدريد، في المقابل، الأبواب مفتوحة في وجه كيلور، وكل شيء يعتمد على المبلغ الذي يستعد ريال مدريد لعرضه.

المحادثات مع الأطراف المعنية بالأمر مستمرة، لكن المؤكد أن البرازيلي لا يفكر في احتمال آخر، هو يريد الرحيل قبل نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر.