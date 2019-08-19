رياضة | أخبار برشلونة اليوم| انفجار ميسي وخدعة البارسا.. الصفقة المنتظرة تقترب بشدة بعد إهانة "سان ماميس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| انفجار ميسي وخدعة البارسا.. الصفقة المنتظرة تقترب بشدة بعد إهانة "سان ماميس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها آخر المستجدات بشأن صفقة البرازيلي نيمار.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 18 - 8 - 2019:

ميسي ينفجر في وجه برشلونة

زعمت تقارير فرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مستاء من إدارة ناديه بعد تأخرهم في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة برشلونة لا تريد التعاقد مع نيمار وأنها تخدع ميسي في هذا الشأن، على الرغم من مطالبة الأخير بضم نيمار.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادى الكتالونى، لم تتقدم بأى عرض رسمى للنادى الباريسي، من أجل ضم النجم البرازيلى، ولكنها مجرد عروض شفهية، خاصة فى ظل إصرار إدارة سان جيرمان، على المقابل المادى الذى حددته لرحيل اللاعب.

برشلونة يخدع ميسي

كشفت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، عن مفاجأة مدوية بخصوص مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادى الكتالونى، لم تتقدم بأى عرض رسمى للنادى الباريسي، من أجل ضم النجم البرازيلى، ولكنها مجرد عروض شفهية، خاصة فى ظل إصرار إدارة سان جيرمان، على المقابل المادى الذى حددته لرحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن عروض برشلونة لضم البرازيلي نيمار مجرد عروض "وهمية" و"كاذبة"، وذلك من أجل إرضاء النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذى طالب إدارة ناديه، بضرورة عودة البرازيلى مرة أخرى للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة من المتوقع أن يقدم عرضه الأخير، لضم نيمار، فى الاسبوع المقبل، والذى لم يتم الكشف النقاب عنه، خاصة بعد رحيل البرازيلى كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

باريس يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة بشرط وحيد

أبدى مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موافقتهم المبدئية على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير حسب صحيفة "لا بارسيان"، إلى أن باريس سان جيرمان يريد 100 مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ثنائي البارسا ( ديمبلي + سيميدو)، من أجل إنهاء صفقة انضمام نيمار إلى البارسا.

وسيقدم برشلونة عرضا جديدا لفريق باريس سان جيرمان في الساعات المقبلة لضم نيمار هذا الصيف، ويتبقى أسبوعين على انتهاء فترة التعاقدات في الليجا الإسبانية.

عاجل.. الكشف عن راتب نيمار مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد حدد راتب النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، في ظل اقترابه البارسا من جلبه هذا الصيف، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "GOAL" العالمي، فإن نيمار مصمم على مغادرة ملعب حديقة الأمراء، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، خلال الفترة الحالية.

وأكدت التقارير على أن برشلونة بعد رحيل فيليبي كوتينهو يستطيع أن يدفع راتب نيمار وهو 25 مليون يورو، وهو نفس المبلغ المحدد في عقد نيمار الأخير مع النادي الاسباني.

برشلونة يوجه الضربة القاضية لـ نيمار !

علقت تقارير صحفية فرنسية، على نفاوضات نادي برشلونة الإسباني، مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اهتمام برشلونة باستعادة نيمار من نادي العاصمة الفرنسية، ليس حقيقي على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد وفد برشلونة في باريس مجرد خدعة لتهدئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يدفع الإدارة من أجل عودة البرازيلي، مع العلم أن إدارة برشلونة تعرف بأنها عملية صعبة للغاية ومستحيلة إقتصادياً هذا الصيف.

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ليس نيمار.. برشلونة ينقض على صفقة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن الخطة البديلة لنادي برشلونة حال فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير فرنسية أن برشلونة سيتوجه صوب إنجلترا وتحديدًا نادي توتنهام الإنجليزي لضم الدنماركي كريستيان إريكسن حال فشل في التعاقد مع "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير أن برشلونة اختار "إريكسن" أحد أهداف غريمه التقليدي ريال مدريد، ليكون بديلًا لنيمار حال تمسك باريس سان جيرمان باستمراره في الموسم المقبل.

ولن يمانع نادي توتنهام هوتسبير في رحيل "إريكسن" لبرشلونة هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب يحق له الرحيل مجانًا في يناير المقبل، وهذا ما لا يريده مسؤولي النادي اللندني، خاصة وأن اللاعب رفض تمديد عقده مع السبيرز.

وقد يفكر برشلونة بشكل رسمي في ضم إريكسن حال استمر باريس سان جيرمان في طلباته المالية المبالغ فيه للموافقة على رحيل نيمار.

نجم برشلونة يُضحي بنفسه لأجل التعاقد مع نيمار

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

‏وبحسب ما ذكره الصحيف روجير توريلو، من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نجم دفاع برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو يضع نفسه تحت تصرف النادي في عملية نيمار.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة لم يتخلى عن أمر التوقيع مع نيمار، وأن النادي الكتالوني يجهز عرض جديد الأسبوع المقبل.

برشلونة يقدم العرض الأخير لخطف نيمار

ذكرت تقارير صحافية أن برشلونة لم يصرف نظر عن استقدام مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الباريسي على الرغم من تباعد وجهات النظر بين الطرفين بشأن صفقة محتملة لانتقال المهاجم البرازيلي لـ"البلاوغرانا".

وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن البرسا سيقدم اليوم الأحد، عرضاً جديداً لنادي العاصة الفرنسية للحصول على خدمات نجم "السيليساو"، لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمحتوى المقترح بعدما أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه فيليبي كوتينيو لبايرن ميونخ، لا سيما وأن لاعب الوسط البرازيلي كان أحد الأركان الرئيسية لصفقة محتملة بين الناديين.

وكانت تقارير فرنسية أيضاً قد ذكرت في وقت سابق أن بي إس جي قبل مقترح برشلونة ببيعه نيمار مقابل إدراج لاعب آخر من الفريق الكاتالوني في الصفقة، لكنه اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين بينهما كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي حين أصبح كوتينيو خارج الحسبة عقب الإعلان عن إعارته للنادي البافاري، لا يريد ديمبيلي بدوره الرحيل عن برشلونة.

وعلى أي حال، اعتبرت لو باريزيان أن الاهتمام الكاتالوني للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان ليس جدياً، لكنه يتظاهر بذلك لإرضاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يضغط كثيراً من أجل عودة نيمار لقلعة الكامب نو التي رحل عنها قبل موسمين للذهاب إلى العاصمة الفرنسية، بحسب الصحيفة.

كما أن برشلونة أراد أن يسمع من مهاجمه السابق تصريح واضح برغبته في العودة للدفاع عن درع البلاوغرانا، وهو ما لم يحدث حتى الآن على الرغم من أن أشخاص من محيط اللاعب يؤكدون ذلك منذ مايو (أيار) الماضي.

على جانب آخر، أقر مدرب بي إس جي، الألماني توماس توخل في مؤتمر صحافي السبت بأن المفاوضات بشأن رحيل نيمار لم تصل لطريق مسدود، لكنه أبرز أن اللاعب يدخل ضمن حساباته لحين حسم مستقبله، وأوضح: "إذا لم يتم التوصل إلى حل سيبقى معنا، فلديه عقد مدته ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بخيار الانتقال لريال مدريد، أشارت لو باريزيان وليكيب على السواء إلى أن المباحثات لم تتوقف مع نادي العاصمة الفرنسية بشأن انضمام محتمل لنيمار إلى صفوف الفريق الملكي.

مستشار نجم برشلونة السابق ينقلب عليه ويفجر مفاجأة صادمة

انتقد مستشار سابق لأنطوان جريزمان، إريك أولهاتس، ويعمل حالياً مع أتلتيكو مدريد، اللاعب الفرنسي الدولي بسبب الطريقة التي رحل بها عن صفوف "الروخيبلانكوس" إلى برشلونة، وتناسيه لمن شكلوا جزءاً من ماضيه وقدموا له الدعم.

وقال أولاتس في تصريحاتها نشرتها صحيفة جورنال دو ديمونش الفرنسية، اليوم الأحد إن "أنطوان كان يستحق خروجاً لائقاً بشكل أكبر. هو ومحيطه يتحملون الذنب في ذلك"، مبدياً أسفه للطريقة التي رحل بها عن "الأتلتي".

واعتبر أن اللاعب "يدين بالكثير للغاية" للرئيس التنفيذي للنادي ميجل أنخل خيل وللمدير الرياضي أندريا بيرتا وللمدرب دييجو سيميوني.