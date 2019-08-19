الامارات | مدرب الأهلي المصري: التوتر تسبّب في خروجنا من الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري: التوتر تسبّب في خروجنا من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، الأوروغوياني مارتن لاسارتى، حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام بيراميدز، أول من أمس، بهدف نظيف والخروج من كأس مصر من دور

الـ16. وقال لاسارتي في المؤتمر الصحافي: «إن التوتر الزائد تسبب في الهزيمة ووداع الكأس»، وشدد على أنهم أضاعوا فرص التسجيل على مدار اللقاء. وأضاف: «كنا الأفضل في الشوط الأول، والشوط الثاني أضعنا العديد من الفرص». وأوضح: «التوتر الذي حدث في المباراة أثر في الفريق، حاولنا إدراك النتيجة، وأتيحت لنا العديد من الفرص ولم نستطع الفوز». وأضاف: «طلبت لاعباً يصنع الفارق في خط الهجوم، لكن ذلك لم يحدث».