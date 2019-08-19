الامارات | نادي العين ينضم للمرة الأولى إلى فرق «20 FIFA »

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين ينضم للمرة الأولى إلى فرق «20 FIFA » والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس» أمس، عن انضمام نادي العين الإماراتي إلى اللعبة الإلكترونية الشهيرة الخاصة بكرة القدم (EA SPORTS FIFA 20)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السلسلة.

ويُعد نادي العين أحد أكثر الفرق الإماراتية والخليجية والآسيوية تميزاً، وقد كان من الفرق الأكثر طلباً من عشاق اللعبة في الشرق الأوسط، وسينضم إلى EA SPORTS™ FIFA 20 عند إطلاقها مطرزاً بزيه البنفسجي المشهور.

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ويتمتع «الزعيم العيناوي» بتاريخ حافل بالإنجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والآسيوية، ويُعد من أفضل النوادي في آسيا. وأكدت الشركة في بيان صحافي أن «انضمام العين إلى لائحة فرق «20 FIFA » سيمثل نقلة كبيرة للسلسلة في الشرق الأوسط، ومع جميع الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام والتي تتضمن طور VOLTA الجديد، سيتمتع اللاعبون العرب بتجربة كروية لا تنسى».

وقال العضو المنتدب لنادي العين حمد نخيرات العامري في تصريحات صحافية:

«إضافة نادي العين إلى FIFA 20 بمثابة تقدير للعمل الجاد الذي يبذله لاعبونا وإدارتنا، والأهم من ذلك أنه تقدير لجماهيرنا المذهلة في الإمارات وخارجها. ونحن نتطلع إلى منح مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم فرصة تجربة قدراتنا، وإظهار الإمكانات الحقيقية لكرة القدم العربية».