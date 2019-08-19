الامارات | الروسي ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من «تنس سينسيناتي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الروسي دانييل ميدفيديف للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولات الأساتذة، وحجز مقعده في نهائي بطولة سينسيناتي بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3/6 و6/3 و6/3 في المربع الذهبي.
ويلتقي ميدفيديف في النهائي مع البلجيكي ديفيد جوفين، الذي تأهل للمرة الأولى في مسيرته لنهائي إحدى بطولات الأساتذة، من خلال الفوز في المربع الذهبي على الفرنسي ريشار جاسكيه 6/3 و6/4. وفي منافسات السيدات تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا إلى النهائي بفوزها في المربع الذهبي على الأسترالية اشلي بارتي 6/2 و6/4.
وحرمت كوزنتسوفا منافستها بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات. وتلتقي كوزنتسوفا في النهائي مع الأميركية ماديسون كيز، التي فازت على مواطنتها صوفيا كينن 7/5 و6/4.
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