الامارات | الروسي ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من «تنس سينسيناتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من «تنس سينسيناتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الروسي دانييل ميدفيديف للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولات الأساتذة، وحجز مقعده في نهائي بطولة سينسيناتي بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3/‏6 و6/‏3 و6/‏3 في المربع الذهبي.

ويلتقي ميدفيديف في النهائي مع البلجيكي ديفيد جوفين، الذي تأهل للمرة الأولى في مسيرته لنهائي إحدى بطولات الأساتذة، من خلال الفوز في المربع الذهبي على الفرنسي ريشار جاسكيه 6/‏3 و6/‏4. وفي منافسات السيدات تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا إلى النهائي بفوزها في المربع الذهبي على الأسترالية اشلي بارتي 6/‏2 و6/‏4.

وحرمت كوزنتسوفا منافستها بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات. وتلتقي كوزنتسوفا في النهائي مع الأميركية ماديسون كيز، التي فازت على مواطنتها صوفيا كينن 7/‏5 و6/‏4.