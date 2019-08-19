الامارات | 10 نجوم كرة بارزين لعبوا مرتين لأنديتهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت قضية رحيل النجم البرازيلي المتوقع نيمار عن فريقه سان جيرمان إلى قضية الساعة في عالم كرة القدم اليوم، وقد تكون الحدث الأبرز في حال كتب لها النجاح واستطاع نيمار العودة إلى فريقه السابق برشلونة.
ويسجل تاريخ الكرة الحديث والقديم حالات عديدة لمشاهير الملاعب الذين غادروا أنديتهم قبل أن يقرروا العودة مجدداً، منهم لاعبون على غرار الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والنجم الإيفواري ديديه دروغبا، وآخرون كثيرون نلقي عليهم الضوء في التقرير التالي:
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