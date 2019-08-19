الامارات | «مربط دبي» يحصد 5 ألقاب في «الخالدية الأوروبية لجمال الخيول»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مربط دبي» يحصد 5 ألقاب في «الخالدية الأوروبية لجمال الخيول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً كبيراً في بطولات الموسم الأوروبي لجمال الخيل العربي، وذلك بإحرازه خمسة ألقاب في بطولة الخالدية الأوروبية في نسختها السادسة التي اختتمت فعالياتها أول من أمس في العاصمة البولندية وارسو، وهي بطولة كان فيها لإنتاج مربط دبي، وتحديداً من الفحل (إف إيه إل رشيم)، نصيب الأسد بين كوكبة واسعة من الخيول العربية الأصيلة ذات الجودة العالية مثلت أقوى مرابط العالم.

وحافظ مربط دبي على تفوقه هذا الموسم بذهبيتين وفضيتين وبرونزية، ليكتسح البطولة ويرسخ مكانته كمتصدر في المنافسات الجمالية للخيل العربي التي احتل في موسميها المحلي والدولي المركز الأول هذا العام.

واحتكر مربط دبي كل الألقاب والمعادن النفيسة في بطولة الأمهار منافساً نفسه عندما نال بطل بطولات كل من أبوظبي الدولية ودبي الدولية ومنتون الدولية. وكاد مربط دبي أن يحتكر معادن المهرات أسوة بالأمهار في ختام الخالدية الأوروبية، لكنه اكتفى بالذهب والفضة، وعزز مركزه الأول في حصيلة ألقاب البطولة.

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وقال المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي: «النسخة السادسة من البطولة تميزت بعلو سقف المنافسة بين الأبطال، ونجحت في استقطاب أبرز المتنافسين في البطولات العالمية لهذا الموسم، وحققت نجاحاً تنظيمياً إلى جانب نجاحها التنافسي. وهي اليوم تسجل مرحلة جديدة من تاريخها لتنضم إلى أقوى البطولات الأوروبية».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «خيول مربط دبي الفائزة في البطولة هي خيول بطلة أكدت علو قامتها الجمالية التي بلغتها في أٌقوى بطولات الموسم المحلي والخارجي. كما أنها عززت تصدر المربط بالمركز الأول في بطولات الموسم الأوروبي، وهو أمر عملنا على تحقيقه بكل عناية من حيث الانتقاء والإعداد والتوقع والحسم». وتابع: «بالتأكيد فإن احتكار المراكز الثلاثة في بطولة الأمهار يعتبر سابقة تاريخية مكنت مربط دبي من أن يكون أول مربط في العالم يتمتع بهذا الإنجاز الفريد في البطولات الدولية».

مربط دبي احتكر كل الألقاب في بطولة الأمهار ضمن المنافسات الدولية.