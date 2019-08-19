الامارات | نيغريدو: النصر ليس مهتماً بتعاقدات الأندية الأخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن نيغريدو: النصر ليس مهتماً بتعاقدات الأندية الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، أن «العميد» بات جاهزاً لخوض الموسم الجديد، لافتاً إلى أن «الأزرق ليس مهتماً بالتعاقدات التي أبرمتها الأندية الأخرى، وأن تركيز الفريق على استعداداته فقط».

وقال نيغريدو في تصريحات صحافية، إن النصر استعد جيداً للموسم الذي ينطلق الخميس المقبل، ويبدأ «العميد» مشواره بمواجهة اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، الجمعة، مبيناً أن النصر لا يركز مع تعاقدات الأندية الأخرى، وأن الفريق لديه 25 لاعباً، هم الأهم والنادي يركز معهم فقط.

وأضاف: «النصر خاض معسكراً في ألمانيا لمدة 25 يوماً، ولقد عملنا كثيراً، استعداداً للموسم الجديد، والنادي تعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق، وأتمنى أن نظهر بشكل جيد، وبصورة أفضل من التي ظهرنا عليها الموسم الماضي».

وعن تقييمه لموسمه الأول مع النصر، قال: «أرى أنه كان جيداً للفريق بشكل عام، لكن النتائج لم تساعدنا في بداية الموسم، بينما تحسن المستوى، بشكل أفضل بعد ذلك، ولكننا لم نحقق الأهم كوننا لم نفز بأي لقب».

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ورداً على سؤال حول هدفه الشخصي مع «العميد» في الموسم المقبل، قال: «هدفي بالتأكيد هو مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب، كما أنني أتمنى أن أحرز أهدافاً كثيرة، وذلك في المقام الأول لمصلحة الأزرق، وفي المقام الثاني سيكون ذلك أمراً يسعدني بشكل شخصي».

وتحدث اللاعب الإسباني عن تأثير استمرار المدرب البرازيلي كايو زاناردي مع النصر في الموسم المقبل، بعدما كان يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في الموسم الماضي، وقال: «سيكون ذلك أمراً إيجابياً بالنسبة لنا، لأن كايو قاد الفريق لتحقيق نتائج جيدة جداً في الموسم الماضي، بعدما تولى المهمة مرتين بصورة مؤقتة، ورغم ذلك أرى أن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش كان جيداً، ولكن النتائج لم تخدمه، بينما كايو قام بجهد كبير، والنتائج تحسنت وظهرنا بشكل جيد، وأرى أن استمراره سيساعدنا على مواصلة العمل الذي قمنا به في الموسم الماضي، وأن نظهر بشكل أفضل». أمّا بالنسبة إلى عدم منافسته على لقب هداف دوري الخليج العربي، رغم أنه كان من هدافي الدوري الإسباني مع ألميريا وإشبيلية، قال: «تقييمي لموسمي الأول مع النصر يعد جيداً، ولكن أرى أن الإصابات حرمتني المنافسة على لقب هداف الدوري، إذ إنني لعبت 19 مباراة فقط، وأحرزت 17 هدفاً، وهو معدل جيد، ولكنني أطمح إلى المزيد، وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات في الموسم المقبل، حتى أظهر بشكل جيد».

وختم اللاعب الإسباني تصريحاته بالرد على سؤال حول تأثير انتقال ملكية ناديه السابق، ألميريا، إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قال: «أتوقع أن يكون ذلك الأمر مفيداً لمدينة ألميريا بصفة عامة، إذ إنها مدينة صغيرة في إسبانيا، ولكن أهلها لديهم شغف كبير بكرة القدم، ويحبون النادي الخاص بالمدينة، لذلك الاستثمار قد يساعد النادي على تحقيق نتائج جيدة في دوري الدرجة الثانية، والعودة إلى الدرجة الأولى».

أكد النجم الإسباني أن الإصابات حرمته المنافسة على لقب الهداف في الموسم الماضي.

اعتبر نيغريدو أن انتقال ملكية ناديه السابق ألميريا الإسباني إلى تركي آل الشيخ سيكون مفيداً للمدينة الإسبانية الصغيرة.