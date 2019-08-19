الامارات | الرامي الروسي أليبوف بطلاً في مونديال فنلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن الرامي الروسي أليبوف بطلاً في مونديال فنلندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الرامي الروسي اليكسي أليبوف بذهبية بطولة رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، المقامة حالياً في مدينة لاهتي الفنلندية، ونال بطاقة التأهل الاولمبية إلى «طوكيو 2020» بعد نهائي مثير، تم اللجوء فيه إلى تقنية الفيديو لحسم صحة عدد من الاطباق. وحل في الوصافة ونال البطاقة الاولمبية الثانية الرامي البرتغالي ازيفيدو، بعد ان احتكم ايضاً الى الطلقات الذهبية «شوت أوف» لفك الارتباط بينه وبين الرامي الروسي، كونهما تساويا عند الطبق 43. وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الرامي الايطالي ماورو دي فيليبس، بعد ان حقق 34 طبقاً في النهائيات.
أما رماتنا فقد حقق سيف الشامسي 106 أطباق، وحقق خالد الكعبي 99 طبقاً، ولم يكمل حمد بن مجرن الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة .
ويواصل منتخب رماية الاطباق من الأبراج « الاسكيت» تدريباته بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويضم المنتخب سيف بن فطيس ومحمد حسن.
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