الامارات | الإكوادور يستدعي «غايبور الوصل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور يستدعي «غايبور الوصل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تلقيها خطاباً من اتحاد كرة القدم الإكوادوري، يفيد باستدعاء لاعب «الإمبراطور»، الإكوادوري فيرناندو غايبور، للانضمام إلى قائمة المنتخب الذي سيتجمع في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غايبور سينضم في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر إلى منتخب الإكوادور الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض عدد من المباريات الودية.