الامارات | فريق الإمارات يتألق في ختام جولة «بورغوس للدراجات»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يتألق في ختام جولة «بورغوس للدراجات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق الإمارات مشاركته في جولة بورغوس التي قدّم فيها دراجو الفريق أداءً قوياً، حيث تمكن روي كوستا من احتلال المركز العاشر في التصنيف العام الذي ضم عدداً من أبرز وأقوى الدراجين، وذلك إثر فوزه بالمركز الثاني في المرحلة الخامسة من السباق، بعد انطلاقه متجاوزاً الدراجين المتقدمين قبل 1.6 كم من خط النهاية الجبلي. واستطاع كوستا التقدم بفارق 10 ثوانٍ عن المجموعة، إلا أن منافسه إيفان سوسا (فريق إينيوس) تمكن أخيراً من التقدم خلال الجزء الأصعب من مسافة التسلق لينتزع الفوز من كوستا.

وكان كوستا قد حقق نتائج طيبة خلال الجولة، حيث فاز بالمركز الثالث في المرحلة السابقة، بينما حل زميله ألكسندر ريابوشينكو في المركز الثاني. كما كاد روي كوستا أن ينضم إلى منصة التتويج في المرحلة الأولى، إلا أنه حل رابعاً بعد كل من جياكومو نيتزولو (ديمينشن داتا)، وأليكس أرانبورو (كايا رورال)، ومايكل غروسو (ديلكو ماريسيليا).