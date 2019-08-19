رين ينجح في جر باريس سان جيرمان لفخ الهزيمة في بداية الدوري

الأحد 18 أغسطس 2019

نجح فريق رين في جر فريسته باريس سان جيرمان لفخ الهزيمة اليوم خلال الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف.



ورد رين الهزيمة للفريق الباريسي اليوم، بعد خسارته في البطولة التي أقيمت في الصين.

باريس سان جيرمان الذي فاز بلقب السوبر 2 - 1 عانى من الهزيمة بنفس النتيجة حيث سقط خارج ارضه بنتيجة 2 - 1 لمصلحة رين رغم افتتاح الفريق الباريسي التسجيل ولكنه تلقى هدفين متتاليين من اصحاب الارض ليتلقى ابناء المدرب توماس توخيل هزيمتهم الاولى هذا الموسم.

افتتح اديسون كافاني التسجيل للبي اس جي د 36 ولكن نيانغ عادل النتيجة قبل انتهاء الشوط الاول د 39 لتصبح النتيجة 1 - 1 بين الفريقين. في الشوط الثاني اضاف دل كاستيو د 48 الهدف الثاني الذي اعتبر هدف الفوز كون رفاق مبابي لم ينجحوا بتعديل النتيجة ولم يستطع رين اصافة اهداف اخرى لتنتهي المباراة بفوز رين 2 - 1 باول مفاجأة هذا الموسم.