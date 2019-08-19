باريس سان جيرمان يحقق رقم تاريخي خلال مواجهة رين في الدوري

الأحد 18 أغسطس 2019
شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد رين، رقم قياسي تاريخي، خلال الجولة الأولى في الدوري الفرنسي.
ففي الدقيقة 36 سجل الاوروغوياني إدينسون كافاني الهدف الأول لناديه ليمنحه الأفضلية 1 -0.
هدف كافاني منح باريس رقما تاريخيا اذ نجح الفريق بالتسجيل في آخر 40 مباراة متتالية بالدوري الفرنسي وهو ما لم يحققه سوى نادي ريسينغ بين 1962 و1964.
يذكر أن باريس سيكون لديه فرصة تحطيم هذا الرقم إذا نجح في التسجيل بمرمى تولوز على ملعب حديقة الأمراء في الخامس والعشرين من أب الجاري.
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