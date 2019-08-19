بالفيديو.. روني يمارس هوايته المفضلة في الدوري الأمريكي

الأحد 18 أغسطس 2019

عاد واين روني، لاعب فريق دي سي يونايتد​ الأمريكي، من جديد في المشادات الكلامية التي يفتعلها كل مرة مع فريقه ضد مساعد الحكم خلال مباراة الفريق أمام فانكوفر وايتكابس ضمن منافسات ​الدوري الاميركي​ وتوجه له بكلمات نابية.



ولحظة استبدال روني خلال الشوط الثاني انقلب فجأة على مساعد الحكم بفاصل من الاعتداء اللفظي.

وبدا روني غاضبًا من قرارات مساعد الحكم الا ان بعض التقارير اشارت ان هذا التصرف يبرر رغبة اللاعب في الإسراع في صفقة انتقاله ل​ديربي كاونتي​.

يذكر ان روني وقع على عقد عودته إلى وطنه عبر بوابة ديربي كاونتي كلاعب وكمساعد مدرب لكن بداية من الموسم المقبل وبعد انتهاء عقده مع ناديه الأميركي.