شكرا لقرائتكم انفوجراف.. اعرفوهم.. أبطال ملحمة كأس العالم لناشئي اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد بلقب كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا بعد التغلب على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 ، في المباراة التي جمعتهما بنهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 13 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تقدم ملحوظ لأحفاد الفراعنة منذ بداية اللقاء وخاصة الثنائى عبد الرحمن حميد حارس المرمى و اللاعب حسن وليد قداح .

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تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.