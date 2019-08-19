شكرا لقرائتكم عصام الحضري يهنئ منتخب شباب اليد للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق علي تهنئة أبطال اليد بعد التتويج ببطولة كاس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية بعد الفوز علي المانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32 – 28، حيث منح حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد كاس العالم للمنتخب المصري.

و كتب السد العالي علي صفحته ، "الف مبرووك رجالة اليد ابطال العالم للناشئين لأول مرة مبرووك لمصر والمصريين ،وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز".

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تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.